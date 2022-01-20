Kuşların terk ettiği Marmara Gölü, 5 ay sonra su tutmaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşların terk ettiği Marmara Gölü, 5 ay sonra su tutmaya başladı

DHA

Kuşların terk ettiği Marmara Gölü, 5 ay sonra su tutmaya başladı


Ersan ERDOĞANEmre SAÇLI/ MANİSA, (DHA)'MANİSA'nın kuş cenneti' olarak bilinen ve kuraklık nedeniyle kuşların terk ettiği Marmara Gölü, son yağışlarla 5 ay sonra yeniden su tutmaya başladı. Su derinliğinin yer yer 50 santimetreye ulaşmasıyla kuraklık endişesi olan bölge halkı da umutlandı.
'Ulusal öneme sahip sulak alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle geçen yılın Ağustos ayında tamamen kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi neslinin tükenme tehlikesi olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölü, kuşlar da terk etti. 7 mahallede 2 bin kişinin geçimini sağladığı gölde balıkçılık bitti, kuruyan zemininde dev yarıklar oluştu. Son yağışlarla birlikte göl, kuruduktan 5 ay sonra yeniden su tutmaya başladı. Su derinliği ise yer yer 50 santimetreye ulaştı.
'KURUMASINDAN HERKES SORUMLU'
Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, göle ayrıca su verilmesi gerektiğini söyledi. Marmara Gölü'nün tamamen susuz kalıp çoraklaştığını hatırlatan Kilimcigöldelioğlu, "Yağmur ile birlikte göl dolmaya başladı. Burada binlerce kuş türü vardı. Göl kuruyunca başka yerlere gittiler, şimdi gölün su almasıyla tekrar dönmeye başladılar. Gölün kurumasında çiftçisinden yetkilisine kadar herkes sorumlu. Çiftçiler suyu yanlış kullanarak göle zarar verirken, uygulanan yanlış politikalar gölün kurumasına neden oldu. Gördes Barajı'na su verilirken, Marmara Gölü hiç düşünülmedi. Buraya da su verilmesi gerekiyordu. Çalışmalar sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı, göle Gördes Barajı'ndan su verilmesine onay verdi ancak Kum Çayı etrafındaki 3 kum ocağı ve 4 kuvars maden ocağının çayın kanalını tahrip ettiği ortaya çıktı ve bu nedenle henüz su verilemedi. Manisa Valiliği 3 kum ocağına 430'ar bin TL cezai işlem uygulayarak, kum ocaklarını kapattı ve yasakladı. Göle mutlaka su verilerek, eski günlerine tekrar kavuşturulmasını istiyoruz" dedi. 
'GÖLDEN 7 MAHALLE GEÇİMİNİ SAĞLIYORDU'
Göl yağmur sularıyla canlanmaya başlasa da kooperatifin zor durumda olduğunu dile getiren Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatif Başkanı Rafet Kerse de "Yetkililerin ilgilenmesini ve göle su basılmasını istiyoruz. Kooperatif olarak çok mağdur durumdayız. Gölün kurumasıyla birlikte ödenmemiş kira borçlarımız kaldı. Bu gölden 7 mahalle geçimini sağlıyordu. Eğer Marmara Gölü'nün tamamen kuruması göz ardı edilirse ortaklarımız göçe başlayacak" diye konuştu.
'KAYNAKLARLA BESLENMESİ LAZIM'
Göl kurumadan önce geçimini balıkçılıkla sağlayan ve göle kıyısı bulunan Tekelioğlu Mahallesi'nin muhtarı Selim Selvioğlu ise "Yağmur sularıyla birlikte gölde biraz su birikti. Göl, Gördes'e baraj yapılmasından dolayı kurudu ama bu seneki yağışlarla birlikte tekrar su tutmaya başladı fakat bu yeterli değil gölün kaynaklarla beslenmesi lazım. Gölde balık olmadığı için son 2 senedir mahalleden şehir merkezine doğru göçler başladı. Yağmur umut oldu fakat yağmur suları ile olmaz, yetkililerin bir an önce gölü eski haline getirmeleri için su vermelerini istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN-Emre SAÇLI
2022-01-20 11:12:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Somaspor'a Altınordu'dan takviye
YEREL HABERLER Somaspor'a Altınordu'dan takviye
Sokak Köpekleri bir çocuğa daha saldırdı Manisa'da 11 yaşındaki çocuk okula giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı Çevre esnafın yardımıyla sadece bacağından yaralanan küçük çocuk 3 gün okula gidemez raporu aldı Korku dolu anlar yaşayan küçük çocuk ve ailesi yetkililerin başkalarının zarar görmemesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi
YEREL HABERLER Sokak Köpekleri bir çocuğa daha saldırdı Manisa'da 11 ...
Manisa’da 360 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da 360 litre sahte içki ele geçirildi
Manisa'da 360 litre el yapımı şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 360 litre el yapımı şarap ele geçirildi
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Manisa’da karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Manisa’da karla mücadele sürüyor
Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Manisa’da toplandı
YEREL HABERLER Türk Dünyası Belediyeler Birliği Manisa’da toplandı
Yenileriyle değiştirilen eski içme suyu hatları hayrete düşürdü Eski içme suyu hattındaki paslar ve kirlilik dikkat çekti
YEREL HABERLER Yenileriyle değiştirilen eski içme suyu hatları ...
Yangında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı
Suç makinesi jandarma kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi jandarma kontrolünde yakalandı
Mehmet Yılmaz Manisa FK’ya veda etti
YEREL HABERLER Mehmet Yılmaz Manisa FK’ya veda etti
Çocuk sürücünün kullandığı araç şarampole uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çocuk sürücünün kullandığı araç şarampole uçtu: 2 ...
Manisa'da karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa'da karla mücadele devam ediyor
Manisa’da 450 hafızlık öğrencisine kişisel gelişim semineri verildi
YEREL HABERLER Manisa’da 450 hafızlık öğrencisine kişisel gelişim ...
Somaspor'da keyifler yerinde
YEREL HABERLER Somaspor'da keyifler yerinde
Manisa FK golcü arıyor
YEREL HABERLER Manisa FK golcü arıyor
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Kardeşler arasındaki borç- alacak tartışması kanlı bitti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kardeşler arasındaki borç- alacak tartışması kanlı ...
Manisa’da 11 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa’da 11 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Ahmet Şahbaz Turgutluspor’la anlaştı
YEREL HABERLER Ahmet Şahbaz Turgutluspor’la anlaştı
Kardeşler arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Kardeşler arasındaki alacak verecek tartışması kanlı ...
Kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler ...
Turgutluspor'da bir imza daha
YEREL HABERLER Turgutluspor'da bir imza daha

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.