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Nurettin DOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Hayvan yemi yüklü TIR'daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Denizli-İzmir kara yolu Alaşehir çevre yolu mevkisinde, saat 10.30 sıralarında, 07 APU 322 plakalı hayvan yemi yüklü TIR'ın dorsesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Trafiğe kapanan yol, yangının kontrol altına alınmasının ardından tekrar açıldı. TIR'da hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2022-01-20 15:07:01



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