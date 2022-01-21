Yangında hayatını kaybeden uzman çavuş için gıyabi cenaze namazı kılındı



Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesindeki evinde çıkan yangın sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Osman Baytan (25) için görev yaptığı Kula ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Osman Baytan, 4 Eylül Mahallesi Yabaayak Caddesi´ndeki evinde 15 Ocak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında hayatını kaybetti. Baytan'ın cenazesi 18 Ocak'ta memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

Baytan için görev yaptığı Kula ilçesinde bugün gıyabi cenaze namazı kılındı. Şah Süleyman Camii'nde cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında, beraber görev yaptığı silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. İlçe Müftüsü Halil Kara'nın kıldırdığı namaza, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ateş ve Fatih Erkaraca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gökçeören Karakol Komutanlığı'nda görev yapan tüm personel ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Baytan'ın hayrına yemek dağıtıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2022-01-21 16:59:59



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