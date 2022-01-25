Manisa’da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydı olduğu öğrenilen bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde el feneri ile bir şüphelinin dolaştığını gören polis, şüpheli M.A.’yı kovalamaca sonucunda yakaladı.

Bölgede yapılan araştırmada 2 çuval içerisinde bakır kablo, şarjlı el matkabı ve matkaba ait adaptör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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