Ahmet Çalık, Turgutlu'da unutulmadı

TURGUTLU, (DHA)Turrgutlu Belediyesi ve Turgutluspor Akademi işbirliğiyle 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına altyapı futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın açılışına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan, yöneticiler, teknik direktör Nazım Gülay ve turnuvaya katılan kulüp temsilcileri katıldı. Belediye Başkanı Çetin Akın´ın vuruşu ile başlayan turnuvanın açılış maçının 6´ncı dakikasında karşılaşma durdurularak Ahmet Çalık için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşma öncesinde Çetin Akın ve Ahmet Daşkan, tüm sporculara başarılar diledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu
2022-01-25 15:27:34
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