Yıllardır su içtikleri boruları görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler

MASKİ Genel Müdürlüğünün Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesinde başlattığı alt ve üstyapı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Mahallede sergilenen eski içme suyu hattı borularını gören mahalle sakinleri bir yandan paslanmış su boruları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken diğer yandan da kendilerini daha sağlıklı suya kavuşturduğu için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme vizyonu doğrultusunda kırsal mahallelerin alt ve üstyapı sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmaları tamamlanırken kilitparke taş imalatında da sona yaklaşıldı. Mahallede bir adet de 500 metreküplük içme suyu deposu inşa edildi. Mahallede sergilenen eski içme suyu hattı borularını gören mahalle sakinleri de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sayesinde ne kadar büyük bir sorundan kurtulduklarını gördü.



“Cengiz Başkan sayesinde eski borulardan kurtulduk”

Gökkaya Mahalle Muhtarı Kadir Türker, Mahallesinde altyapı çalışmaları ve içme suyu deposu imalatının tamamlandığını, üstyapı çalışmalarında da sona yaklaşıldığını belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Eski su borularımız ve yeni borularımız arasındaki fark görüldüğü gibi aşikar. Eski borular küflü ve paslı. Bunlardan kurtulduk çok şükür” dedi.



“Yeni borularla güzel ve sağlıklı bir sistem kuruldu”

Mahalle sakinlerinden Kazım Süzer, “MASKİ’nin mahallemizde yapmış olduğu altyapı çalışmasında çıkan eski boruları görüyorsunuz. Uzun yıllar biz bu borulardan gelen suları tükettik. Bu borulardan geçen suların mutlaka zararı vardır. Şimdi yeni borularla gayet güzel bir şekilde sistemimizi kurdular. Bu çalışmada emeği geçen herkese, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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