TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Niğde Anadolu FK: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta karşılaşmasında Turgutluspor, evinde konuk ettiği Niğde Anadolu FK'ya 31 mağlup oldu.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Burak Olcar xx, Mustafa Tosun xx, Faruk Yağlı xx
Turgutluspor: Fatih x, Serhat x (Emirhan dk. 46 x), Emre x, Burak x (Ali Kucik dk. 66 x), Mutlu x, Marvin x, Hakan x (Alper dk. 66 x), Ahmet x, Haşim Arda x, Hamit x (Recep dk. 73 x), Sinan xx (Haşim Çoban dk. 66 x)
Niğde Anadolu FK: Enes xx, Emre Oymak xx (Tayfun dk. 72 xx), Alperen xx, Yiğit xx, Eren xxx (Çağatay dk. 90+1 ?), Mahmut xxx (Hüseyin dk. 90+1 ?), Burak xx, Metehan xx, Ramazan xx (Polat dk. 56 xx), Ferhat xx, Sarper xx (Ertuğrul dk. 72 xx)
Goller: Mahmut (dk. 17), Eren (dk. 29), Çağatay (dk. 90+5) (Niğde Anadolu FK), Haşim Arda (dk. 90) (Turgutluspor)
Kırmızı kart: Eren (dk. 90+7) (Niğde Anadolu FK)
Sarı kartlar: Haşim Arda, Ali Kucik, Emre Keskin (Turgutluspor), Alperen, Emre Oymak, Polat, (Niğde Anadolu FK)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.