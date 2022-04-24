Manisa BŞB'de Süper Lig'e 1 kaldı



MANİSA, (DHA)Türkiye Basketbol Ligi'nde OGM Ormanspor'u deplasmanda 77-69 mağlup eden lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin tek galibiyet uzağında. Ligde son 10 maçta 9 galibiyet alıp 28 haftada 22 galibiyete ulaşan Manisa ekibi, bitime 2 maç kala haftaya Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u da evinde yenerse şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkışını resmen ilan edecek. Manisa BŞB, 2 Mayıs Pazartesi akşamı Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen maçta rakibini mağlup ederse çifte bayram yaşayacak. Kurulduğu günden bu yana 5 yıldır çalıştırdığı takımda daha önce 2'nci Lig'de şampiyonluk, bu sezon başında da Federasyon Kupası sevinci yaşayan antrenör Ceyhun Cabadak, "Manisa şehrini hak ettiği Süper Lig'e taşıyacağımızın sözünü buradan herkese veriyoruz. Umut ediyorum ki önümüzdeki hafta evimizde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-04-24 12:16:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.