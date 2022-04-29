Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altına kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.Z. yönetimindeki 45 ZE 085 plakalı traktör, Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Mezarlık Mevkiinde geri manevra yaptığı sırada devrildi.

Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör altında kalan sürücü E.Z.'ni hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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