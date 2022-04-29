Selendi'de Kut’ül Amare Zaferi’nin 106. yıldönümü kutlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 106. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Osmanlı Ordusunun 106 yıl önce Irak'ın Kut bölgesinde 147 gün süren kuşatmada 13 bin İngiliz askerini esir alarak, İngilizlere en ağır yenilgiyi yaşattığı Kut'ül Amare Zaferi, Selendi’de Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından hazırlanan programı ile kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kuranı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam etti. Kut'ül Amare Zaferi'nin önemi hakkında konuşmayı Yatılı Bölge Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Olga Eroğluer yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, öğretmenler ile öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterisi ile devam eden program, Kut'ül Amare Zaferi ile ilgili ilçe genelinde dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edilmesi ile sona erdi.

Program sonunda Gençlik Merkezi Fuaye alanında Yatılı Bölge Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin etwinning projesi çerçevesinde hazırladığı ebru sanatı sergisi gezildi. Programa; Kaymakam Ali Yıldırım, eşi Manolya Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Sıddık Kırkel, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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