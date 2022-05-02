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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün, MHP’nin bayramlaşmasında partililerle buluştu

İHA

Başkan Ergün, MHP’nin bayramlaşmasında partililerle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Öğretmenevi’nde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in başkanlığında yapılan resmi bayramlaşma töreni sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi’ne giderek bayramlaşma törenine katıldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Öğretmen Evi’nde düzenlenen resmi bayramlaşma töreni sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Parti il binasında düzenlenen bayramlaşma törenine MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, partinin ilçe başkanları, parti üyeleri, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ve vatandaşlar katıldı.
MHP İl Başkanı Murat Öner, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmasında, geçirilen Ramazan ayında tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulunarak, tüm İslam aleminin ve Manisalıların Ramazan Bayramlarının mübarek olmasını diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de konuşmasında Ramazan ayında tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulunarak tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Ergün, partililere yönelik konuşmasında, “30 günlük Ramazan ayını geride bıraktık. Rabbim nice Ramazan’ları bizlere göstermeyi nasip etsin. Sevdiklerimizle, ailelerimizle hep beraber inşallah nice Ramazan Bayramlarını hep birlikte görür, kutlarız. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Manisa’da, 13 senedir bu hizmeti ifa ediyoruz. Bugün 17 ilçemizde 6 bine yaklaşmış olan personel sayımızla, Manisalılara hizmet etmeyi Rabbim bizlere nasip etti. 3 hilali Manisa’ya dikmiş olmanın gururuyla, destek veren parti teşkilatıyla, ocak teşkilatıyla, bütün teşkilatlarımla bu davaya gönül vermiş ülküdaşlarımızla, kadın kollarımızla bu hizmetleri yapmanın gayreti içinde olduk. Aynı doğrultuda Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin değerli fikirleri ve üretken belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar bu hizmetleri yaptık. Amaç Manisa’da en iyi, en güzel hizmetleri vatandaşlara sunmak” dedi.
Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi maddi yapısıyla, Türkiye’de geçen sene 30 büyükşehirin içinde 1’inci oldu, bu bizim için gurur verici. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve 2023 Haziran ayında gerçekleşecek olan milletvekilliği seçimi var. Ben her ortamda her platformda ifade etmeye çalışıyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü korumada, bu ülkenin cumhuriyete bağlı olan değerlerine sahip çıkmada en önde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi, bu ülke var olduğu sürece bunların arkasında duracağından hiç şüphemiz yoktur. Bu birlik ve beraberlik anlayışıyla ülkenin bu konjonktüründe hepimizin birbirine sahip çıkma, destek olmasıyla 2023 seçimlerinin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle taçlanacağından hiç şüphem yoktur. Genel siyasette yaşananları görüyoruz ve bunun için bizlerin komşu, eş dost demeden sahada iyi anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Bunun için de çalışmalıyız. Bana göre 2023 seçimlerini milat olarak görmek lazım. 2023’ün kaybı demek 2024 yılında yapılacak olan mahalli seçimlerin de kaybı anlamına gelir. Bu açıdan bu seçimler ülkemizin geleceği için, milli mücadelenin devam etmesi için, milli iradenin, bu bayrağın yere düşmemesi için en önemli seçimlerden biri olarak yer alacaktır. Bu bağlamda öncelikle içinde bulunduğumuz bayram münasebetiyle ailenizle, sevdiklerinizle, mutluluk içinde, çocukların daha mutlu olduğu, ailelerin huzurlu olduğu bir gelecek için hepinizin bayramını kutluyorum, Allah’a emanet olun” diye konuştu.

Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partililere seslendi
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ardından konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, siyasi gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu konuşmasının sonunda tüm partililerin, İslam aleminin ve vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Bayramlaşma, parti binası önünde hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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