Manisa'da yolcu otobüs ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İzmirİstanbul otoyolunda yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kzada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şair Eşref Mahallesi İzmir İstanbul otoyolu Kırkağaç gişeleri mevkiinde bugün saat 14.00 sıralarında G.Ö. (E48) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 34 DSY 101 plakalı otobüs ile aynı istikamette seyir halinde olan Ş.K. (47) idaresindeki 35 GE 4811 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik Kazası meydana geldi. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan N.A. (51) , Ö.A.(41), H.A. (56) , Ş.A. (42) ve T.A. (45) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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