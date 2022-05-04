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Spil Dağı’nın saklı kanyonu fotoğrafçıların ilgi odağı oldu Manisalı fotoğrafçılar saklı kanyonu fotoğrafladı

İHA

Spil Dağı’nın saklı kanyonu fotoğrafçıların ilgi odağı oldu Manisalı fotoğrafçılar saklı kanyonu fotoğrafladı

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkında bulunan ve pek az kişi tarafından bilinen saklı kanyon fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Rengarenk zemininde gün ışığıyla beraber eşsiz manzaralar sunan kanyon seyrine doyulmaz manzaralara sahne oluyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bin 517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı pek çok eşsiz güzelliği bünyesinde barındırıyor. Manisa ve İzmir başta olmak üzere çevre illerdeki doğa tutkunlarının vazgeçilmezi Spil Dağındaki saklı kanyon da doğa ve fotoğraf tutkunlarının son zamanlardaki uğrak noktası haline geldi. Kar sularının erimesiyle suyla dolan kanyon rengarenk zemininde gün ışığıyla beraber eşsiz manzaralar sunuyor. Yaz mevsiminde tamamen kuruyan kanyon bahar aylarında seyrine doyulmaz manzaralara sahne oluyor.
Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) üyeleri de kanyonu fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara öncülüğünde kanyonu fotoğraflayan fotoğraf tutkunları, kanyonun korunmasını istedi.
Aranan doğal güzellikleri Spil Dağı Milli Parkında bulduklarını söyleyen amatör fotoğrafçı Esra Güller, “MAFOD olarak çeşitli etkinliklerle fotoğraf çekiyoruz. Buraya da kanyonu fotoğraflamak amacıyla geldik. Gerçekten aradığımız doğal bir güzellik. İnsanın böyle huzurlu bir yere ihtiyacı var. Böyle güzellikleri de korumamız gerekiyor. Buraya gelmek güzel de bir etkinlik oldu” dedi.
İnsanların kanyonu hem keşfetmeleri hem de sahip çıkmalarını isteyen amatör fotoğrafçı Yusuf Acu, “Spil Dağı Milli Parkı çok güzel bir yer. Manisa’da kaçırılmaması gereken eşsiz bir yer. İnsanların burayı kaçırmaması ve sahiplenmesi gerekiyor. Adeta saklı bir cennet. İnsanların burayı gelip görerek aynı zamanda da sahip çıkmasını istiyoruz. Biz de Manisa Fotoğraf Derneği olarak buraya gelerek kanyonu fotoğrafladık. Bu fotoğrafları da çevremizdeki insanlara göstermeyi amaçlıyoruz. Çok da güzel kareler yakaladık. Güneşin açısıyla beraber güzel fotoğraflar çıktı” diye konuştu.

“Spil Dağı coğrafyasının zenginlikleri her insanı büyüleyecektir”
Spil Dağı Milli Parkını hem keşfedip hem de fotoğrafladıklarını söyleyen MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara, “Öğrenci arkadaşlarımızla beraber ‘Manisa’nın 100’ü’ etkinlikleri çerçevesinde Manisa Spil Dağı Milli Parkındaki saklı kanyonu hem keşfetmek hem de fotoğraflamak istedik. Tabi doğa güzellikler, bu güzellikleri fotoğrafa yansıtmak fotoğraflarla da daha fazla insana ulaşarak turizm potansiyelini arttırmayı hedefliyoruz. Manisa’nın saklı güzelliklerini adım adım fotoğraflarımıza yansıtıyoruz. Bu doğrultuda mevsim şartlarının ve Spil Dağı coğrafyasının zenginlikleri her insanı büyüleyecektir. Yalnızca Manisa değil, Ege Bölgesi’ndeki fotoğrafçı arkadaşlarımıza da çağrıda bulunalım. Buradaki güzellikleri birlikte keşfedelim. Geriye kalan fotoğraflarla arşiv ve misyonu oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.
Manisa’nın fotoğraf tutkunları için büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Çaykara, “Fotoğraf genel anlamda anı yansıtmaktır. Biz o anı da kaçırabiliyoruz. Amacımız Manisa’da fotoğraf tutkunlarının Manisa’yı hem yaşayıp hem de yaşadıkları güzellikleri fotoğraf karelerine yansıtmaları. Manisa’da potansiyel çok yüksek. Gerek fotoğraf yarışmalarıyla gerekse etkinliklerle ilerleyen dönemde fotoğraf makineli insanları sokakta daha fazla göreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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