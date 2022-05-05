Bayram dönüşü trafiğine helikopterli denetim

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün bayram dönüşü trafiğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ortak yaptığı helikopterli denetimde 55 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 12 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, ManisaTurgutlu Devlet Karayolu, SalihliGölmarmaraAkhisar Devlet Karayolu ve ManisaAkhisar Devlet Karayolunda bugün 09.3011.30 saatleri arasında, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetime Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 8 Jandarma Trafik Timi, 3 Motosikletli Trafik Timi, 1 Motosikletli Asayiş Timi, 6 Jandarma Asayiş Timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 63 personel katıldı.

Denetim sonucunda 1.130 araç kontrol edilmiş, trafik ihlali yapan 55 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, 12 araç da trafikten men edildi.

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