Öğrenciler e-Twinning projesini Vali Karadeniz’e anlattı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencilerini misafir etti

Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencileri, Vali Karadeniz’i ziyaret ederek 20202021 eğitim öğretim döneminde eTwinning projesi içinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencileri Kübra Çakmak, Melek Çetinkaya, Fatma Buse Sürgit ve Kardelen Kaçan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Efe ve İngilizce Öğretmeni Nesibe Öztürk ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti. Öğrenciler ziyarette, eTwinning projesi içinde 20202021 eğitimöğretim döneminde 9 aylık bir çalışma sonucunda hazırladıkları 7. sınıf müfredatına entegreli ve tamamı İngilizce olan SCİENG Bilimsel Dergi hakkında bilgi verdi. Türkiye genelinde çıkardıkları derginin dil eğitiminde 2022 yılı en iyi 60 örnek kategorisine girdiğini de belirten öğrenciler ayrıca yine tamamı İngilizce olarak hazırlanacak olan YES adlı derginin çalışmalarını da anlattı.

Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencilerini çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Vali Yaşar Karadeniz; “Hazırlamış olduğunuz dergiyle İngilizceye birçok farklı yönden bakmışsınız, derginizi incelediğimde her bir sayfasının ayrı bir ünite gibi işlenecek bilgileri kapsadığını gördüm. Bu başarılı çalışmanızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Çalışmalarına başladığınız YES Dergisinin de çok başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

Vali Karadeniz, öğrencilerin gerçekleştirecekleri çalışmalarda kendilerine her zaman destek olacaklarını da ifade ederek ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

