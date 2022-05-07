Somaspor - İnegölspor: 0-0

SOMA, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Barış Çardaklı (xx), Sabri Üstünel (xx)
SOMASPOR: Arda (xx) Eray (xx), Onur (xx), Oğuzhan (xx), Mücahit (x) (Dk. 90 Özkan), Emirhan (xx), Mustafa Şengül (xx), Ali Akkuş (xx), Mustafa Kemal (x) (Dk. 58 Özcan x), Ömüray (x) (Dk. 88 Doğukan), Yılmaz (x) (Dk. 90 Şahan)
İNEGÖLSPOR: Sercan (xx) İbrahim (xx), Samet (xx), Emir (xx), Kadir (xx), Aykut (x) (Dk. 60 Furkan x), Yılmaz Can (xx) (Dk. 61 Bünyamin x), Yusuf Özdemir (xx), Gülhan (xx), Serhat (xx), Yunus Emre (x) (Dk. 74 Yusuf Gümüş x)
SARI KARTLAR: Aykut, İbrahim (İnegölspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddiası bulunmayan Somaspor ve İnegölspor sezonu 0-0 beraberlikle kapadı. Soma Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada girdikleri pozisyonları değerlendiremeyen iki takım 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Somaspor sezonu 53, İnegölspor ise 51 puanla tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2022-05-07 16:57:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.