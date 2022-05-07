Somaspor - İnegölspor: 0-0

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SOMA, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Barış Çardaklı (xx), Sabri Üstünel (xx)

SOMASPOR: Arda (xx) Eray (xx), Onur (xx), Oğuzhan (xx), Mücahit (x) (Dk. 90 Özkan), Emirhan (xx), Mustafa Şengül (xx), Ali Akkuş (xx), Mustafa Kemal (x) (Dk. 58 Özcan x), Ömüray (x) (Dk. 88 Doğukan), Yılmaz (x) (Dk. 90 Şahan)

İNEGÖLSPOR: Sercan (xx) İbrahim (xx), Samet (xx), Emir (xx), Kadir (xx), Aykut (x) (Dk. 60 Furkan x), Yılmaz Can (xx) (Dk. 61 Bünyamin x), Yusuf Özdemir (xx), Gülhan (xx), Serhat (xx), Yunus Emre (x) (Dk. 74 Yusuf Gümüş x)

SARI KARTLAR: Aykut, İbrahim (İnegölspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddiası bulunmayan Somaspor ve İnegölspor sezonu 0-0 beraberlikle kapadı. Soma Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada girdikleri pozisyonları değerlendiremeyen iki takım 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Somaspor sezonu 53, İnegölspor ise 51 puanla tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-05-07 16:57:17



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