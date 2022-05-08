Devrilen motosikletteki kasksız sürücü öldü

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Salih Sevinçli (52), hayatını kaybetti.
Kaza, dün 22.30 sıralarında Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Sevinçli idaresindeki 45 ADT 21 plakalı motosiklet, ön tekerinin kayması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Bu sırada yol kenarına fırlayan kasksız motoksiklet sürücüsü Sevinçli, başını yere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Sevinçli'yi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Salih Sevinçli, burada hayatını kaybetti. Sevinçli'nin evli, 7 çocuk babası olduğu ve çiftçilik yaptığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-05-08 15:02:39
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