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Ormanda patlamamış el bombası bulundu

DHA

Ormanda patlamamış el bombası bulundu


Emre SAÇLI/AHMETLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda patlamamış el bombası bulundu.
Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Acısı mevkisindeki ormanlık alanda metal bir cisim gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, metal cismin milli mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış el bombası olduğu tespit edildi. Menşei belli olmayan el bombasının Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli tarafından imha edileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Ahmetli Emre SAÇLI
2022-05-08 21:58:06

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