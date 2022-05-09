Atıl alan 12 bin metrekarelik peyzaj alanına dönüştü

Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan atıl alana Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeniden hayat verdi.

Kentteki yeşil dokunun korunması ve arttırılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla çalışmalara devam ediyor. Daha yeşil Manisa için aralıksız olarak çalışan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde moloz yığınları içerisindeki bakımsız alana hayat verdi. Titizlikle yürütülen çalışmaların ardından 12 bin metrekarelik peyzaj uygulamasına dönüşen alanda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte incelemede bulundu.

İncelemeler sırasında vatandaşlarla sohbet eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, peyzaj alanında yürüyüş yapan vatandaşlara yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar da yürütülen çalışmalar nedeniyle memnuniyetini paylaşarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Mevcut alana 12 bin metrekarelik bir yeşil alan kazandırdıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Daha önce moloz yığını olan bakımsız bir alandı. Vatandaşlarımızın ve mahalle muhtarımızın talebi doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla mevcut alanda peyzaj uygulamasına başladık. Kötü görünümdeki alanda, ilk olarak tel örgüleri kaldırdık. Ardından ağaç budaması, daha sonra sondaj ve otomatik sulama uygulaması gerçekleştirdik. Ardından tesviye ve çimlendirme çalışmasıyla 12 bin metrekarelik bir yeşil alanı daha Manisa’mıza kazandırdık” dedi.

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