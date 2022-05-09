Manisa'da plastik fabrikasındaki yangın korkuttu

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik fabrikasının kazan dairesinde, doğalgaz hattına yakın noktada çıkan yangın korkuttu.

Yangın 17.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının kazan dairesinde, henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, doğalgaz hattına yakın bir noktada çıkan yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, kazan dairesinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-05-09 19:44:13



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