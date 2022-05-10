Turgutlu Belediyesi öz kaynaklarıyla çalışmaya devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yapılan program dahilinde kentin farklı noktalarında saha çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi, yol sorununun yaşandığı bir başka noktada daha gerekli adımları attı. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlar Mahallesi Üzüm ve Nasrettin Sokaklarında yol kaldırma çalışmalarına başlandı. Yol kaldırma işlemlerinin tamamlandığı bölümlerde ise parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor. Turgutlu Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla başlattığı yol yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından Üzüm ve Nasrettin Sokaklarında toplamda 2 bin 500 metrekarelik parke taşı döşenmiş olacak.

Yol yenileme çalışmaları çerçevesinde Cevher, Şehit Hakan Uykan, Hilmi Ziya Apak, Polatkan, Fatih, Ural, Sapanlı, Yavuz Sultan Selim, Ay, İnan, Kılıçaslan, Bıldırcın, Gözde, Orta, Demirci, ve Nazan Sokaklarında parke tamirat çalışmaları gerçekleştirildi. Yedieylül Sokakta yürütülen asfalt yama hazırlık çalışmaları çerçevesinde yolun zemini asfalta hazır hale getirildi. Sarıbey ve Urganlı Mahallelerinde başlayan ve kent sınırlarına kadar devam eden asfalt yama çalışmaları ise tamamlandı.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Atatürk Parkı’nda yer alan çocuk oyun grubu alanına kauçuk döşeme çalışmaları sürdürülüyor. Kabaçınar Mahallesinde yer alan caminin dış cephe boyama çalışmalarına ise gün boyu devam edildi. Ekipler, Turgutlu genelinde parklarda ve yeşil alanlarda bakım, onarım, çim ve çiçek dikimini gerçekleştiriyor.

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