Soma şehitlerinin acıları ilk günkü gibi taze Maden şehitlerinin yakınları şehitliğe akın etti Türkiye’nin en büyük maden faciasının yaşandığı Manisa’nın Soma ilçesinde facianın 8. yılı anılıyor

Manisa’nın Soma ilçesine 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Eynez'deki kömür madeni kazasında hayatını kaybeden 301 işçi facianın 8. yılında anılıyor. Maden şehitlerinin yakınları şehit mezarlarını ziyaret ederken acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve Türkiye tarihinin en büyük maden kazası olan facianın 8. yılında maden şehitleri mezarları başında anılıyor. Faciada 5 gün süren kurtarma çalışmaları sonrası 301 madenci toprak altından çıkarırken yakınları aradan geçen 8 yıla rağmen acılarını unutmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Soma Maden şehitliğinde yatan ve başka şehirlerde defnedilen madenciler için yaptırılan anıt mezarlar gerek yakınları gerekse vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.



"Acımıza acı katlandı"

Kendisi de bir maden işçisi olan ve geçirdiği kaza sonrası çalışamaz hale gelen İdris Sarıkaya faciada 180 arkadaşını kaybettiğini anlattı. Sarıkaya, “Soma 301 şehitliğindeyiz. Bugün 8. yıl dönümde buradayız. Acımız yine aynı gözyaşımız yine aynı her zaman aynı kalacak. Bizzat bu acıyı bire bir yaşayan biri olarak acımız yine aynı her zaman aynı kalacak. Buradaki 301 kişiden 180’i çayın çorbasını içtiğim ekmeği bölüştüğüm arkadaşımdı. Bu kazayı duyduğumda Savaştepe’den nasıl geldiğimi bilmiyorum. Kimi 3 kimi 5 diyordu. Geldiğimizde 150 olmuştu. Acımıza acı katlandı ve 301 kişi madenden çıkarıldı. 301 şehitle bu iş sonlandı. Bu kazaların artık ne Soma’da ne ülkemizde ne de dünyanın başka bir yerinde yaşanmamasını temenni ediyoruz.



"Yılların acısı içimizde kanayan bir yara"

Maden kazasında abisi Mustafa Kaya’yı kaybeden ve kendisi de yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Koç ise abisinin anısına yaşatmak için oğluna Mustafa Kaya ismini vermiş. Abisinin mezarını Mersin'e defnettikleri şehitlikte ise anıt mezarın olduğunu kaydeden ve facianın olduğu günü anlatan Koç, “Ben de madende çalışıyorum. Patlamada yaralı olarak kurtuldum. Abim Mustafa’yı kaybettim. Burada yatan arkadaşlarımızla yemişliğimiz içmişliğimiz var. Acılarımız her günkü gibi taze aynı değişen bir şey yok. Her hafta geliyoruz. Halen çalışıyorum korkarak ama yapacak bir şey yok. Yılların acısı içimizde kanayan bir yara. Oğlum oldu ve adını abimin adını koydum o da Mustafa Kaya. İçimizde bir uhdeydi. Oğlumuz olursa ismi Mustafa Kaya olacak demiştim. Cenabı Allah bir oğlan nasip etti ve ismini Mustafa Kaya koyduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.