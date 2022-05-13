Duvarın altında kalan kadın ağır yaralandı Yaralı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Selendi ilçesinde tarlasındaki su havuzundan su aldığı sırada duvarın çökmesi sonucu altında kalan kadın ağır yaralanırken, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza, Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Eskin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Ülfiye Demir (42), tarlasındaki meyve ağaçlarını sulamak için sulama havuzundan su almak istedi. Havuzun debisinin artması nedeniyle duvar suyu taşıyamayınca Demir'in üzerine devrildi. Patlayan duvarın altında kalan Ülfiye Demir ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demir, daha sonra ambulansla Selendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tedavisinin ardından durumu ağırlaşan Demir, gelen helikopter ambulansla acil ameliyata alınacağı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.