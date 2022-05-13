Sürücülere uyarıcı broşür, çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri devam ediyor. 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosu dahilinde düzenlenen uygulamada sürücülere uyarı broşürü dağıtılırken, çocuklara da kırmızı düdük hediye edildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Kurudere Caddesi’ndeki yaya geçitlerinde dron destekli gerçekleştirilen farkındalık uygulamasında vatandaşlara ve sürücülere bilgilendirme yapıldı. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan’ın yanı sıra Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri İsmail Gülsen, Merkez Karakol Komutanı Teğmen Fatih Çiçek, Sınırlı Sorumlu 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Baykal, Belediye Zabıta Müdürü Adem Keskin, zabıta ve trafik ekipleri ile Şehit Mustafa Serin Anadolu Lisesi müdür, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Dövizlerle Kurudere Caddesi’nde yürüyen ekipler ve öğrenciler, yaya geçitlerinde yaya önceliği denetimi ve emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda sürücülere ve yayalara uyarı broşürü dağıtıldı. Çocuklara kırmızı düdük dağıtılırken, anne babaların kural ihlali yaptıklarında ikaz etmeleri istendi.

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