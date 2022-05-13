Manisa FK taraftarından coşkulu destek

Manisa Futbol Kulübü, yarın saat 16.00’da oynayacağı Tuzlaspor maçıyla sezonu tamamlayacak. Karşılaşma öncesi antrenmanı ziyaret eden taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla takıma destek oldu.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 37. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Tuzlaspor maçıyla sezonu tamamlayacak. Ligde son haftayı BAY geçirecek olan Manisa FK, son antrenmanını yaptı. Karşılaşma öncesi Fikri Bayrıl Tesisleri’ndeki antrenmanı ziyaret eden taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla takıma destek oldu. Oyuncularla bütünleşen taraftarlar, Tuzlaspor maçında takıma başarı dileklerini iletti.



Tuzlaspor hazırlıkları tamamlandı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 37. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Akademi Direktörü Levent Bayraktar yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan takım, maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın saat 16.00’da Mümin Özkasap Stadı’nda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Ligdeki son maçını oynayacak olan Manisa FK son haftayı BAY takım olarak geçecek.

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