Jandarma askere gidecek engelli gençlere asker eğlencesi düzenledi

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde, Jandarma Karakol Komutanlığınca 1 günlük temsili askerlik yapacak olan 7 engelli vatandaş için asker eğlencesi düzenlendi. Mahalle meydanında düzenlenen asker eğlencesinde duygu dolu anlar yaşanırken, askere gidecek olan engelli gençler doyasıya eğlendi.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla 1 günlük temsili askerlik görevini yerine getirecek olan 7 engelli vatandaş için asker eğlencesi düzenledi. Mahalle muhtarlıkları, Gökçeörenli esnaflar ve vatandaşların da desteğiyle mahalle meydanında düzenlenen asker eğlencesinde, asker tülbenti bağlanan ve ellerine asker kınası yakılan engelli vatandaşlar ve aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Kına yakılmasıyla birlikte çalan şarkılar eşliğinde aileleri ile birlikte dans edip doyasıya eğlenen gençlere, Gökçeören Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Umut Mercan ve Gökçeören Karakol Komutanlığında görevli personeller de eşlik etti.

Pasta kesimi, çalınan şarkılar eşliğinde oynanan oyunlar ve asker kınası yakılması ile program son bulurken, programın sonunda engelli vatandaşlar “En Büyük Asker Bizim Asker” sloganıyla uğurlandı.

Engelli vatandaşlar, 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü Manisa İl Jandarma Komutanlığında yapılacak yemin töreni öncesi mutluluklarını asker eğlencesi programına katılan herkesle paylaştı.

'Vatan sevgisi engel tanımaz' sözleriyle konuşmasına başlayan Gökçeören Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Umut Mercan; "1016 Mayıs tarihleri arasında Dünya Engelliler Haftası olarak ülkemizde etkinlikler icra edilmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı olarak bizler de bu özel kardeşlerimize temsili askerlik görevini yerine getirmek maksadıyla 16 Mayıs tarihinde askerlik için uğurlama yapacağız. Bu münasebetle bu kardeşlerimize asker eğlencesi organize edelim dedik. Sizlerin de destek ve katılımıyla burada özel kardeşlerimize unutmayacakları bir eğlence programı yapmak istedik. Kardeşlerimizi 1 günlük dahi olsa askerlik hizmetine gönderip, onların engelleri sevgileriyle aşacağını bir kez daha sizlerin huzurunda görmek adına bir araya geldik. Sloganımız da dediğimiz gibi; vatan sevgisi engel tanımaz. Bu kardeşlerimizin engeli aşarak bir gün dahi olsa canı gönülden askerlik hizmetini yerine getirmek için gözlerindeki o heyecana hep beraber şahit olalım istedik. Programda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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