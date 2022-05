Yunusemre kuş pazarında çeşitler artıyor

Yunusemre Belediyesi, Manisa Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Sevenler Dayanışma Derneği ile birlikte Yunus Emre Millet Çarşısı’nda kuş türlerinin yer aldığı kuş pazarında artık her hafta süs tavukları da yer alıyor.

Yunus Emre Millet Çarşısı 2. katta kurulan muhabbet, papağan, kanarya, güvercin türleri ile yem, kafes, mama ve ilaç çeşitlerinin yer aldığı kuş pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eşi Dr. Melek Çerçi ile kuş pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Her pazar günü kurulan ve kuş pazarında artık süs tavuklarının da yer alacağını belirten Başkan Çerçi, pazara olan ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Çerçi, “Birçok kuş türü ile yem, kafes, mama ve ilaç çeşitlerinin bulunduğu kuş pazarını Yunus Emre Millet Çarşısının 2. katında vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Her pazar günü burada kurulan pazarda bundan sonra süs tavukları da yer alacak. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekleriz” dedi.

Türkiye Brahma Kulübü ve Manisa Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği katkılarıyla kuş pazarında; Brahma, Fizan, Hollanda tepelisi, Zibrit, Sultan, İspenc, Breakel, Wyandotte, Dong Tao, Sussex, Lakanvelder, Yokohama, Sumatra, Sumteller, Shamo, Cochin, Onagadori, Ayam cemani türleri yer alıyor.

