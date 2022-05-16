Başkan Çelik gençlere verdiği sözü tuttu Şehzadeler Belediyesi üniversiteliler için gençlik festivali düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çelik gençlere verdiği sözü tuttu Şehzadeler Belediyesi üniversiteliler için gençlik festivali düzenledi

İHA

Başkan Çelik gençlere verdiği sözü tuttu Şehzadeler Belediyesi üniversiteliler için gençlik festivali düzenledi

Şehzadeler Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Festivali’nde üniversite öğrencileri gönüllerince bir akşam yaşadı.
Ramazan ayında Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan üniversite öğrencilerinin sahur sofrasına konuk olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, üniversite öğrencileri ile birlikte etkinlikler yapabileceklerinin sözünü vermiş ve bayram dönüşü ilk etkinliklerini sınavlara moral olsun diye yapabileceklerini duyurmuştu. Başkan Çelik, gençlere verdiği sözü tuttu ve tarihi Kurşunlu Han’da üniversite öğrencileri için Gençlik Festivali düzenlendi.

“Getirin projenizi, belediye başkanı yanınızda”
Festivalde öğrenciler ile birlikte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak Türkiye’de bir ilke imza atarak, sadece üniversite öğrencilerinin katılabileceği bir gençlik kulübü kurduklarını anımsatarak şöyle konuştu: “Biz üniversiteli kardeşlerimize diyoruz ki; üretin, tasarlayın gelin birlikte hayata geçirelim. Konuşmak, eleştirmek en kolayıdır. Boş adamlar çok rahat eleştiri yaparlar. Ama sorumluluk sahibi insanlar tespit ettikleri sorunlarla ilgili çözüm önerilerini ortaya koyarlar, bunu hayata geçirirler. İşte bu noktada biz de diyoruz ki yarınlarımızın teminatı genç kardeşlerimiz tespit ettikleri sorunları bunlara çözüm önerilerini, projelerini ne varsa kurduğumuz bu gençlik kulübüne getirsinler, daha sonra biz de destekçileri hamileri olalım ve birlikte hayata geçirelim. Dolayısıyla şehrin yönetimiyle ilgili, hizmetlerle ilgili bir projeyi hayata geçirmek için hiçbirinizin bin bir zahmetle seçim kampanyası yapıp, belediye başkanı olmasına şu anda gerek yok. Getirin projenizi belediye başkanı yanınızda.”

“Tüm üniversiteli kardeşlerimizi kulübümüze bekliyoruz”
Davetlerinin Manisa’daki tüm üniversite öğrencileri için geçerli olduğunu kaydeden Başkan Çelik, “Eğer gençlik kulübümüze aranızda henüz katılmayanınız varsa katılın. Oradaki etkinliklere katılın ki fikirlerinizden, önerilerinizden bizler de istifade edebilelim.” dedi.
Etkinliğin festival ile sınırlı kalmayacağını ve daha çok bir araya geleceklerini belirten Başkan Çelik, “Biraz önce gençlik lideri kardeşlerimle sohbet ettik. Burayı çok beğendiler. Kurşunlu Han avlusunun genişliği bakımından örnek tarihi yapılardandır. Sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler burada yapılabilir. Etkinlikleriniz için burayı emrinize amade hale getiririz. Biz daha fazla etkinliği birlikte yapalım arzusundayız. 3 Haziran’da Cumhuriyet Meydanında konserlerimiz olacak. Kimseye o gün için söz vermeyin. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı”
Bu yıl üniversiteler açılırken Manisa’ya gelip de ilk etapta kalacak yer sorunu yaşayan yüzün üzerinde üniversite öğrencisinin barınma sorununu çözdüklerini ifade eden Başkan Çelik şöyle konuştu: “Yüzün üzerinde kardeşimizi otellerde misafir ettik. Kardeşlerimizi sokakta bırakmayız dedik. Ev, yurt ayarlayıncaya kadar Anadolu’nun dört bir yanından gelen kardeşlerimiz, emanetimiz olarak, misafirimiz oldular. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Öyle resmiyete gerek yok, bir ağabeyiniz olarak bana ulaşmanız yeterli. Elimizden gelen ne varsa sizin için yapabilmenin çaba ve gayretinde oluruz. Katılımınız için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz.”
Çalınan şarkılar, çekilen halaylar, oynanan halk oyunları eşliğinde üniversiteliler festivalde doyasıya eğlenerek gönüllerince bir akşam geçirirken, festivalde yapılan çekilişle şanslı gençlere diz üstü bilgisayar ve tablet de hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutluspor'da transferin gözdesi Hamit Kulya
YEREL HABERLER Turgutluspor'da transferin gözdesi Hamit Kulya
Salihli’de şehit çocuğuna özel konvoy Şehit çocuğuna motorize ekipler eşliğinde konvoy düzenlendi
YEREL HABERLER Salihli’de şehit çocuğuna özel konvoy Şehit çocuğuna ...
Kursiyerlerden engelli bireylere saç bakımı Kursta öğrendikleriyle engelli bireylerini bakımlarını yaptılar
YEREL HABERLER Kursiyerlerden engelli bireylere saç bakımı Kursta ...
Geleceğin futbolcuları Yunusemre Hazırlık Turnuvasında buluştu
YEREL HABERLER Geleceğin futbolcuları Yunusemre Hazırlık ...
Cemile Aykoç kick boksta dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Cemile Aykoç kick boksta dünya şampiyonu oldu
Manisa’yı ‘Anadoluyuz Biz’ projesi ile yakından tanıdılar
YEREL HABERLER Manisa’yı ‘Anadoluyuz Biz’ projesi ile yakından ...
Altın ödüllü altından kıymetli yarışma
YEREL HABERLER Altın ödüllü altından kıymetli yarışma
Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonu girişine çarpan aracın sürücüsü ...
Hafif ticari araç benzin istasyonunun girişine çarpıp takla attı: 1 yaralı Kaza yapan araçtan çıkan 2 tane ördek yavrusu jandarma ekiplerince koruma altına alındı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç benzin istasyonunun girişine çarpıp ...
Manisa´da 19 Mayıs kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Manisa´da 19 Mayıs kutlamaları başladı
Manisa'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Manisa'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
Manisa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Yunusemreli judocular Türkiye şampiyonasına damga vurdu
YEREL HABERLER Yunusemreli judocular Türkiye şampiyonasına damga ...
Yunusemre kuş pazarında çeşitler artıyor
YEREL HABERLER Yunusemre kuş pazarında çeşitler artıyor
Otomobil refüjde ağaca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüjde ağaca çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
Cami bahçesinde cinayet
YEREL HABERLER Cami bahçesinde cinayet
Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Spasovski Manisa'da
YEREL HABERLER Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Spasovski Manisa'da
Parçalanıp satılacaktı, jandarma buldu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde parçalanarak satılmak için çalınan araç jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Parçalanıp satılacaktı, jandarma buldu Manisa'nın ...
Manisalı minik dedektifler işbaşında Manisa'da Bilim Şenliğinde stant açan Emniyet Müdürlüğü çok sayıda minik öğrenciye trafik eğitimi vererek dedektif kartı dağıttı Emniyet Müdürlüğü standında yer alan narkotik köpeği Kiraz ise çocuklardan büyük ilgi görürken adeta standın maskotu oldu
YEREL HABERLER Manisalı minik dedektifler işbaşında Manisa'da Bilim ...
Manisa TSO TOBB Delegeleri TOBB 78. Genel Kurulu’na katıldı
YEREL HABERLER Manisa TSO TOBB Delegeleri TOBB 78. Genel Kurulu’na ...
Uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtuldu
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtuldu
Manisa’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Manisa’daki kazada sürücü yaralandı, yolcu öldü
YEREL HABERLER Manisa’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ...
Salihli merkeze ulaşan içme suyunun kapasitesi artırılacak
YEREL HABERLER Salihli merkeze ulaşan içme suyunun kapasitesi ...
Feyyaz Uçar’a Kırkağaç’ta sevgi seli Eski milli futbolcu Feyyaz Uçar Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Çam Festivali'ne katıldı
YEREL HABERLER Feyyaz Uçar’a Kırkağaç’ta sevgi seli Eski milli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.