Lise öğrencileri önce çöp topladı, sonra eğlendi

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, örnek bir farkındalık çalışmasına imza atarak, Ortaköy Mesire Alanı ve çevresini temizledi.
Yunusemre Belediyesi ve Manisa Sosyal Bilimler Lisesi el ele vererek, Ortaköy Mesire Alanı ve çevresinde çöp toplama etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, öğretmenleri, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri katıldı. Öğrenciler, piknik yapıp oyunlar oynayarak eğlendi. Etkinliğe katılan öğrenciler düzenlenen etkinlik ve oluşturulmaya çalıştıkları farkındalığa büyük destek veren Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.