Önce analiz sonra ihracat Sultaniye üzüm güvenle tüketilebilecek Meyve ve sebzede ihraç ürünler önce laboratuvara İhracat ürünü meyve ve sebzelerdeki pestisit oranlarının ölçüldüğü laboratuvarda 648 adet pestisit etken maddenin analizi yapılıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Ticaret Borsası’nın laboratuvarında yapılan 648 adet pestisit etken madde analizi sayesinde meyve ve sebzelerdeki pestisit oranları ölçülüyor. Pestisit oranı belirlenen limitlerin üstünde çıkan ürünlerin ihracına izin verilmezken, ihracatına izin verilen ürünler ise tüm dünyada güvenle tüketilebiliyor. Yapılan çalışmalar hem Türk ürünlerine olan güveni tüm dünyada artırırken hem de ülkeye daha fazla döviz girmesini sağlıyor.

Alaşehir Ticaret Borsası'nın laboratuvarında ileri teknoloji ile yapılan analizler sayesinde tüm ürün gruplarında pestisit etken madde çalışmaları için izin alındı. Laboratuvarda 648 adet pestisit madde analizi yapılırken özellikle AB ülkelerinden pestisit oranı limitlerin üstünde olduğu için geri döndürülen birçok ürünün de önüne geçilmiş olacak. Yapılan analizlerle hem ihracatta bir sorun yaşanmayacak hem de Türk malı sebze ve meyveler tüm dünyada güvenle tüketilebilecek.

Türkiye’nin en yüksek ihracat ürünleri arasında yer alan, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye Üzüm’ün başkenti Alaşehir’de başta üzüm olmak üzere, kiraz, çilek, gibi ihraç ürünlerde kimyasal ilaç kalıntılarının analizleri yapılıyor. Alaşehir Ticaret Borsası Laboratuvarı’nda analizi yapılan tüm sebze ve meyveler, tüm dünyada güvenle tüketilebilecek. İhracatı yapılan çekirdeksiz Sultaniye üzüm, kiraz başta olmak üzere tüm gıda ürünleri ihraç edilmeden önce laboratuvara getirilerek, analizleri yapılıyor. Alaşehir Ticaret Borsası Laboratuvarı’nda yapılan analizler yaklaşık yarım saatte sonuçlanıyor. Yaş ve kuru meyve, sebze ihracatında üründe tespit edilen pestisit kalıntı miktarları hem ihracat hem de ülkeye döviz girdisi için önemli bir yer taşıyor. Laboratuvarda yapılan analizler sonunda, tespit edilen pestisit miktarı, limitlere uygun olan ürünlerin ihracatına izin veriliyor. İhracatına izin verilen ürünler ise tüm dünyada güvenle tüketiliyor.



En nitelikli laboratuvarlardan biri

Alaşehir Ticaret Borsası Laboratuvarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 18 adet yüksek polarlı ve 630 adet çoklu pestisit etken çalışması olmak üzere toplam 648 adet pestisit etken madde analizinin tüm ürün gruplarında alındığı açıklandı. Alaşehir Ticaret Borsası Gıda Kontrol Laboratuvarı, Türkiye’nin en nitelikli pestisit kalıntı laboratuvarlarından biri durumuna geldi. Alaşehir Ticaret Borsası bünyesinde 2012 yılında kurulan ve aralıksız olarak hizmet veren Gıda Kontrol Laboratuvarının, aynı zamanda nitrat analizi konusunda da hizmet verdiğini anlatan Laboratuvar Müdürü Gıda Mühendisi Mehmet Ali Noyan, "Alaşehir Ticaret Borsası Laboratuvarı faaliyet konularında ISO 17025 kalite yönetim sistemine göre Türk Akraditasyon Kurumu tarafından onaylı akredite bir laboratuvardır. Laboratuvarda üst düzey ve teknoloji çağına uygun analiz cihazlarıyla 630 adet pestisit etken maddenin yanı sıra 18 adet yüksek polarlı pestisit analizleri tüm ürün gruplarında yapılmaktadır. Yapılan analizler tüm dünyada kabul görmektedir. Laboratuvarımızda analizi yapılan başta üzüm ve kiraz olmak üzere tüm ürünler güvenle tüketilebilir" dedi.

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