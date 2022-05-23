Atatürk Evi restorasyonunda sona doğru

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi’nde bulunan ve Kurtuluş Savaşının son dönemlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşları ile birlikte toplantı yaptığı evdeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Jeopark Belediyeler Birliği ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Salihli ilçesi Adala Mahallesi’nde başlatılan Atatürk Evi Restorasyonu’nda son aşamalara gelindi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan da yer aldı. Heyet, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların durumu hakkında bilgiler alırken, bundan sonraki çalışmaların işleyişi hakkında istişarelerde bulundu.

Atatürk Evi’nde yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Adala Atatürk Evi’ndeyiz. Atatürk Evi, Salihli’nin Ege Bölgesi’nin kurtuluşunda 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu öncesi, Atamızın son kurmay toplantısını yaptığı bina. İzmir’e girecek kuvvetlerimizin nereden, ne şekilde, hangi komutanın önderliğinde girileceği şeklinde çok önemli kararların alındığı bir bina. Salihli Belediyesi olarak, burayı Atatürk Evi olarak planladığımızda buranın tarihine uygun restorasyon çalışmalarını başlattık. Daha sonra buranın tamamlanması için Jeopark Belediyeler Birliği’ne devrettik. Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından da Jeopark Belediyeler Birliği bünyesinde buranın restorasyon işlemleri tamamlanmak üzere. Bu yıl biliyorsunuz hem Salihli’mizin ve Ege Bölgesindeki diğer illerin kurtuluşunun 100’üncü yılı. 5 Eylül’deki Salihli’mizin kurtuluşuna yetiştirmek istiyoruz. Ancak bir aksaklık olması durumunda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023 olacak. Atatürk Evi Müzesi olarak halkımızın hizmetine açacağımız bu binamızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan, “Buradaki restorasyon çalışmaları halkımızı da oldukça mutlu etti. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde tarihi gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Adala Atatürk Evi’nde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Jeopark Belediyeler Birliği ve Salihli Belediyesi işbirliğinde restorasyon çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlayarak burasını Atatürk Müzesi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Burası biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı’nın son dönemlerinde Atatürk’ün burada silah arkadaşları ile birlikte toplantısını yaptığı ev olarak biliniyor. Restorasyonda son aşamalara geldik. İnşallah en kısa zamanda bitirerek hizmete sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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