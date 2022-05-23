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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu'da eski Manisa yolu yenileniyor

İHA

Turgutlu'da eski Manisa yolu yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu’da eski Manisa yolu olarak bilinen cadde üzerinde asfalt çalışması başlattı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu ilçesinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Eski Manisa yolu olarak bilinen cadde üzerinde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öztozlu’ya incelemesinde MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve ilgili teknik personeller yer aldı.
Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Turgutlu ilçe merkezini Manisa il merkezine bağlayan eski Manisa yolu olarak bilinen yaklaşık 4 kilometrelik güzergah üzerindeyiz. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesini imzalamış olduğumuz sıcak asfalt revizyon çalışmaları çerçevesinde bu bölgenin yıllar içinde eskimiş üst yapısını tekrar yenilemek üzere çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgili daireleri altyapı çalışmalarını bitirmesine müteakip üst yapıdaki gerekli revizyon işini yapacağız. Çalışmalarımız bu çerçevede Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu ve Gördes ilçelerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün başlatmış olduğu sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam edecektir” dedi.
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ise MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışmaları hakkında verdiği bilgilerde, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sözleşmesini imzalamış olduğu Turgutlu’daki eski Manisa yolunda MASKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı konusunda ileride yaşanabilecek sorunları önlemek adına incelemelerde bulunduk. Burada gerek yağmur suyu gerek kanalizasyon hattı anlamında tespitlerimizi yaptıktan sonra sorun oluşturabilecek noktalara müdahale ederek Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı yol çalışmasına teknik desteği sağlamış olacağız” dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Turgutlu’da eski Manisa yolu olarak nitelendirilen yolda çalışmalarımız devam ediyor. Daha önceki çalışmalarda olduğu gibi burada da MASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışıyoruz. Baştan bir sıkıntı varsa müdahale ederek ortadan kaldırmak adına asfalt atıldıktan sonra yeniden kazma işlemi olmasın diye çalışmalarımızı yürütüyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz de bizlere eşlik ettiler. Yapılan çalışmalar vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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