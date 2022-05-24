Manisa'da 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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AKHİSAR (Manisa), (DHA)-MANİSA'NIN, Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kermesteki sergide satılan gıdalardan yiyen 38 öğrenci zehirlenme şüphesi ile hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edilirken, kermeste satılan gıda ürünlerinden alınan numuneler tahlile gönderildi.

Akhisar Gazi Ortaokulu bahçesinde bu sabah kermes düzenlendi. Kermesteki stantlardan gıda ürünlerinden yiyen 3 öğrenci rahatsızlandı. Ardından çok sayıda öğrencide de mide rahatsızlıkları görülmeye başlandı. Zehirlenme belirtileri gösteren 38 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, 38 öğrencinin mide şikayetleri nedeniyle çeşitli hastanelere başvurduğunu ifade etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de gıda sergisinde bulunan gıdalardan numune alarak konuyla ilgili inceleme başlattı. Çeşitli hastanelere kaldırılan 38 öğrencinin tedavilerinin tamamlanmasından sonra taburcu edildiği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR (Manisa), (DHA)-

2022-05-24 19:34:48



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