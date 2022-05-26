Turgutlu Belediyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü

Turgutlu Belediyesi tarafından Urganlı Mahallesi ve Bostanlık Karakolu Mevkisinde yapımını tamamladığı su dolum istasyonlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi çiftçilerin ve üreticilerin sorununu ortadan kaldıracak bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Üreticilerin ilaç makinelerine su dolum işlemlerini rahatlıkla yapabileceği su dolum istasyonları Urganlı Mahallesi ve Bostanlık Karakolu Mevkisine kazandırıldı. Su dolum istasyonlarının tanıtım töreni ise Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Murat Ayhan, Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri katılımıyla gerçekleşti. Tanıtım törenine traktörleriyle katılan çiftçiler ise Başkan Çetin Akın ve beraberindeki heyet ile birlikte taral makinelerine su dolum işlemini gerçekleştirdi.

Urganlı Mahallesi ve Bostanlık Karakolu Mevkisinde düzenlenen su dolum istasyonlarının tanıtım töreninin ardından Başkan Çetin Akın, Özgün Sokakta yürütülen asfalt sathi kaplama, Akçapınar, Derbent, Yakuplar ve İzzettin Mahallelerine kazandırılan halı saha ve çim sahası alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, çalışmaların son durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Su dolum istasyonlarının tanıtım töreninde açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Her yerdeyiz! Çiftçilerimizin ihtiyacı olan bir hizmeti Urganlı Mahallemize ve Bostanlık Karakolu Mevkisine kazandırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilerimizin tarlalarında ilaçlama anlamında kullandıkları taral makinelerinin su dolumlarını kolaylaştıracak tesisi kurduk. Aynı anda altı makinenin su dolumunu yapabileceği bu alandan çiftçilerimiz ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekler. İnşallah yaptığımız bu hizmet çiftçilerimizi rahatlatır, hep beraber yüzümüz güler. Söz konusu bu çalışmada emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.



“Sözümüzü 77 kilometrelik asfaltlama çalışmasıyla taçlandırdık”

Asfaltlama çalışmaları çerçevesinde Turgutlu Ovası’ndaki ana arterlerin tamamlandığını ifade eden Başkan Çetin Akın, bu yıl içinde de 70 kilometrelik hedefin belirlendiğini söyledi. Başkan Çetin Akın “Geçen yıl çiftçilerimizin tarlalarına huzur içerisinde rahat bir şekilde gidebilmeleri için bir söz vermiştik, demiştik ki; 70 kilometrelik alana asfaltlama çalışması yapacağız. Bu hedefimizi Turgutlu Ovası’nda ana arterlerin tamamında 77 kilometrelik asfaltlama çalışmasıyla taçlandırdık. Bu yıl ise Avşar, Derbent, Urganlı, Sarıbey Ovası’nda 70 km hedef koyduk. Bu hedefe ulaşmayla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Bir yıl boyunca kullanacak olduğumuz asfaltın ana malzemesi olan bitüm malzemesinin parasını peşin olarak yatırdık. Gelen fiyat farklarından etkilenmeyeceğiz. Bununla birlikte malzeme bekleme durumumuz olmayacak çünkü taahhüt edilen miktarın parasının tamamı yatırıldı. İstediğimiz zaman malzememizi alabileceğiz. Söz verdiğimiz gibi Turgutlu halkına hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Başkan Çetin Akın ve ekibine tek tek teşekkür eden Albayrak Mahalle Muhtarı Yalçın Sertel, “Başkanımız Çetin Akın, başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, bütün daire müdürleri ve belediye çalışanlarımızla birlikteyiz. Başkanımız ve ekibine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah, kendisinden razı olsun” diye konuştu.

Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ise, “Su dolum istasyonları çok önemli bir ihtiyaçtı. Çiftçilerimiz ovalarına ilaç atmaya giderken su sıkıntısı çekiyorlardı. Başkanımızdan bir talebimiz olmuştu, sağ olsun talebimizi yerine getirdi. Urganlı Mahallemizde bu sorun giderildi. Başkanımız Çetin Akın ve ekibine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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