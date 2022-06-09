Akhisar’daki orman yangını kontrol altında

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– Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonrası kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akhisar’ın kırsal Kavakalan Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın kontrol atlında alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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