Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki TIR motor kısmından alev alırken, aracı terk eden sürücü canını son anda kurtardı. TIR'ın kupa kısmı ise yanarak küle döndü.
Olay, saat 20.30 sıralarında AlaşehirKula karayolu Baklacı Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Yakıcı yönetimindeki 31 R 7632 plakalı TIR'ın motor kısmı, seyir halinde iken bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, TIR'ı durdurup, araçtan inerek canını son anda kurtardı. TIR'ın kupa kısmı ise alev alev yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle AlaşehirKula Karayolu yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2022-06-09 23:25:27
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