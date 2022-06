Başkan Akın özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi

Ankara'da sel felaketi can aldı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel çocuklar ve aileleri ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Başkan Akın, “Özel çocuklarımız ve ailelerimizle kahvaltı organizasyonunda bir araya geldik. Otizmli bireylerimizin yaşadığı sorunları ve ailelerimizin taleplerini konuştuk. Her zaman otizmli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, düzenlenen kahvaltı organizasyonunda otizmli çocuklar ve aileleri ile buluştu. Orta Park Restoran’da otizmli bireylere yönelik bir ilk olarak gerçekleştirilen kahvaltıda otizmli bireylerin ve ailelerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kahvaltıya Başkan Akın ile birlikte Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Eşi Esra Eligüzeloğlu Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Mithat Erden, Turgutlu Otizm Derneği Başkanı Şenay Çalışgan, Turgutlu Kent Konseyi Başkanı Deniz Bezen ve Yürütme Kurulu Üyeleri, protokol üyeleri de katıldı.

Turgutlu Belediyesi olarak her zaman otizmli bireylerin yanında olduklarını belirten Başkan Akın, “Otizmin farkındayız, onların yanındayız! Kaymakamımız Ali Yılmaz, Başkan Yardımcılarımız, Turgutlu Otizm Derneği Başkanı Şenay Çalışgan, Kent Konseyimiz ile birlikte özel çocuklarımız ve ailelerimizle kahvaltı organizasyonunda bir araya geldik. Otizmli bireylerimizin yaşadığı sorunları ve ailelerimizin taleplerini konuştuk. Her zaman otizmli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

