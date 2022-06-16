Salihli’de bağımlılık semineri gerçekleştirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda, madde bağımlılığı ile mücadele seferberliği çerçevesinde, 'Madde Bağımlılığı Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler' konulu seminer gerçekleştirildi.

Etkinliğe, kurum personeli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinde görevli personelden Süleyman Öcal, Çetin Baş ile denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin bir kısmı katıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinde Komiser Süleyman Öcal'ın konuşmacı olarak yer aldığı seminer çalışmasında; bağımlık yapan maddelerin fiziksel, sosyal ve ruhsal etkileri üzerinde duruldu.

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin özellikleri ve türlerinin paylaşıldığı seminerde, alkol ve maddeden korunma yolları da anlatılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

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