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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakından kumanda izleyicilerden tam not aldı

İHA

Yakından kumanda izleyicilerden tam not aldı

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi Yetişkin Tiyatro Ekibinin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hazırladığı “Yakından Kumanda” oyunu sahnelendi. TUTSO Konferans Salonu’nu dolduran izleyiciler kahkaha dolu anlar yaşadı.
Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi Yetişkin Tiyatro Ekibinin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle tiyatro severlerle buluşturduğu “Yakından Kumanda” oyunu izleyenlerden tam not aldı. Gönül Özkaradayı’nın yazıp yönettiği tek perdelik komedi türündeki oyunda, televizyonda yayınlanan genel izleyici kitleli programlar mizahi bir değerlendirme ile farklı bir bakış açısıyla işlendi. Pek çok oyuncunun ilk kez tiyatro sahnesiyle buluştuğu ve kısa sürede hazırlanan “Yakından Kumanda” oyunu tiyatro severlerden bol bol alkış aldı.
Oyunun sonunda sahneye çıkan Yakından Kumanda’nın yazarı ve yönetmeni Gönül Özkaradayı, “Ekibimiz kasım ayında tiyatroyla tanıştı ve yüzde 99’u ilk kez sahneye çıkıyor. Eğitim döneminin hemen ardından iki buçuk ay gibi kısa sürede bu güzel oyunu omuzladılar. Önce ekibime sonrasında ise bize bu imkanları sağlayan Turgutlu Belediyesine ve Halk Eğitim Merkezine teşekkürleri bir borç biliyorum” ifadelerini kullandı.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ise, “AKM Yetişkin Tiyatro Ekibimizin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle sahnelediği oyunu zevkle izledik. Son zamanlarda kendileri bizi tiyatroya doyuruyorlar. İzleyicilerimiz de salonları doldurdukça ekibimizin işlerini zevkle ve aşkla yapıyorlar. Bu güzel oyunda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Yakından Kumanda oyununu Turgutlu Belediye Başkanvekili Hasan Yaman, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, eşi Nazan Honaz izledi.

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