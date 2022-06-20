Bakan Kasapoğlu pazar esnafından alışveriş yaptı



Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), (DHA)-GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, esnaf ziyareti sırasında pazar esnafından alışveriş yaptı.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Manisa'nın Kula ilçesine geldi. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'ya kazandırılan Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada gençlerle sohbet etti. Kütüphanede ders çalışan gençlerle tek tek görüşen Bakan Kasapoğlu, daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Semt pazarında tezgah kuran vatandaş ve esnaflarla görüşüp istek ve sorunlarını dinleyen Bakan Kasapoğlu, pazar esnafından kendi elleriyle alışveriş yaptı. Daha sonra yeni hizmete açılan Kula Devlet Hastanesi'nde de incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül'ü de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu hastanenin son durumu hakkında bilgi aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'ya kazandırılan bir diğer eser olan Ege Bölgesi'nin en büyüğü olmaya aday Gençlik Kampı inşaatını da inceleyen Bakan Kasapoğlu, son durum hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2022-06-20 03:36:49



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