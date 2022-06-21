Su kanalı çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı (2)

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7 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan su kanalında kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan Celal Geyik'in (55) yaklaşık 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. İdris Akova ile Celal Geyik'in cenazeleri Gölmarmara Hastanesi morguna kaldırılırken, Mehmet Gezici'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)



DHA-Genel Türkiye-Manisa / Gölmarmara Ersan ERDOĞAN

2022-06-21 07:58:45



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