Baraj gölünde jandarmadan denetim

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Sevişler Baraj Gölünde jandarma ekipleri tarafından karada ve suda yapılan denetimde fazla olta kullanımı sebebiyle 2 şahsa toplam bin 484 TL idari yaptırım uygulandı.

Manisa'nın Soma ilçesi Sevişler Barajında, Salı günü Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından karadan ve sudan olmak üzere 2 saatlik ortak denetim gerçekleştirildi. Gölmarmara ve Soma Jandarma ekipleri tarafından ortak yapılan denetimde 'Su Ürünleri Kanununa Muhalefet' ederek fazla olta kullanan 2 şahsa toplam bin 484 TL idari yaptırım uygulandı.

Yapılan denetimde jandarma ekipleri tarafından ayrıca bölgede bulunan vatandaşlara kaçak avlanma ve suda boğulma olayları ile de ilgili uyarılarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.