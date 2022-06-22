Yapılan yol çalışması trafikte güvenliği artıracak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi’de, Kürkçü ayrımıGölbaşı ayrımı, Rahmanlar ayrımı KarakozanHacılar Kütahya il sınırı gurup mahalle yolunda viraj genişletme, yol genişletme, su geçişleri için koruge boru döşeme ve temel dolgu çalışması gerçekleştiriyor. Yaklaşık 20 kilometrelik güzergâhta yapılan çalışmada trafik güvenliği arttırılacak.

Yol yapım ve bakım çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi’de trafiği tehlikeye sokan, Kürkçü ayrımıGölbaşı ayrımı, Rahmanlar ayrımı KarakozanHacılar Kütahya il sınırı gurup mahalle yolunda çalışma başlattı. Başlatılan çalışmayla mevcut güzergahlarda viraj genişletme, yol genişletme, su geçişleri için koruge boru döşeme ve temel dolgu çalışmaları yürütülmektedir. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Toplamda 20 kilometrelik güzergahta gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada trafik güvenliğini arttırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla ekiplerimiz il genelinde özveriyle çalışmalarını yürütüyor” dedi.

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