Yaz Kur'an kurslarının açılışı Manisa'dan yapılacak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kursların açılışını Manisa'dan gerçekleştirecek

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 24, 25 ve 27 Haziran tarihlerinde Manisa’ya geleceğini kaydetti. Soykök, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kentte hafızlık icazet merasimi, aşevi açılışı, personel buluşması ve Yaz Kur’an kursları açılış programlarına katılacağını açıkladı.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, yaptığı açıklamada, “Manisamız, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ziyaretine hazırlanıyor. Ali Erbaş Hocamız bir dizi etkinliğe katılmak üzere Manisa’mızda ziyarette bulunacaklar. 2427 Haziran tarihleri arasında takriben 3 gün, 3,5 günlük bir ziyaret programı olacak. 24 Haziran Cuma günü Şehir Hastanesi karşısında Şehzadeler Belediyesi tarafından inşa edilen aşevinin açılışı Diyanet İşleri Başkanımız ve Manisa Valiliğimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. 25 Haziran Cumartesi günü çok güzel bir heyecana ev sahipliği yapacağız inşallah. Manisamız hafızlar diyarıdır. Diyanet İşleri Başkanımızın iştirakleriyle Karaköy Kur’an Kursumuzdan mezun olan 40 kız ve erkek hafız kardeşlerimizin hafızlık icazet merasimlerini gerçekleştireceğiz. İcazet merasimleri törenleri, kültürümüzde ayrı bir yeri olan törenlerdir. Kız hafızlarımız için Diyanet İşleri Başkanımız ve kadınlarımızın katılımıyla bir icazet töreni yeni Karaköy Camii’nde gerçekleştirilecek. Aynı gün Yunusemre Belediyesi tarafından yapılan Meydan Camii’nde erkek 45 adet hafızımızın icazet merasimini gerçekleştireceğiz. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Son olarak Diyanet İşleri Başkanımız 27 Haziran Pazartesi günü Yaz Kur’an kursları açılışına katılacak” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Manisa’daki ilk programı Cuma günü olacak. Saat 12.00’de TOKİ 3 Konutları Tevhid Camii bahçesinde aşevini açacak olan Erbaş, cumartesi günü de saat 11.00’da Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda personel buluşmasına katılacak. Erbaş aynı gün saat 11.30’da Muradiye Kız Kur’an Kursu hafızlık merasimine, 12.30’da da Karaköy Erkek Kur’an Kursu hafızlık merasimine katılacak.

Erbaş, pazartesi günü de saat 10.00’da Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu’nda 2022 yılı Yaz Kur’an Kurslarının açılışına katılacak.

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