Uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri bir araç içinde ve dışında uyuşturucu kullanan 8 kişiyi yakaladı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçedeki uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. 23 Haziran akşam 21.00 sıralarında devriye gezen jandarma ekipleri ilçeye bağlı Çanakçı Mahallesinde A.Z. (34) isimli şahsa ait 23 EF 266 plakalı araç dışında ve araç içerisinde M.Ö. (26), M.M. (44), Ü.B. (22), A.E. (22), İ.Ç.A. (22), S.O. (23) ve S.K. (26) isimli şahısların şüpheli hareketleri üzerine yaptıkları kontrolde araç içerisinde koltuk üzerinde 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde tespit ederek el koydu. İ.Ç.A (22) alınan ifadesinde uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu, A.Y. ise aparatların kendilerine ait olduğunu kabul ederken, diğer şüpheliler ise uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf etti. Şahısların kan ve idrar örnekleri ile ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları belirtildi.

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