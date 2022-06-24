Manisa FK laktat testinden geçti

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Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde gerçekleşen laktat testinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını Manisa’da sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Tesisleri’nde hız ve laktat testinden geçti. 3 grup halinde yapılan testlerde, futbolcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri tespit edildi. Laktat testiyle birlikte takımın 1. etap kamp çalışmaları sona erdi. 27 Haziran Pazartesi günü Afyonkarahisar’da toplanacak olan Manisa Futbol Kulübü, 2. etap kamp çalışmalarına başlayacak.

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