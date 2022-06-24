Freni patlayan tır kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde freni patlayan tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak yönüne seyir halindeyken freni patlayan Harun Darı(29) idaresindeki 26 FT 093 plakalı tır, aynı yönde seyir halindeyken kavşaktaki ışıklarda bekleyen Halit Duran(36) idaresindeki 64 AAV 123 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Halit Duran(36) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Deniz Duran(38), Recep Duran(7) ve Yılmaz Pilmardiev(13) yaralanırken, freni patlayan tır kaza noktasından yaklaşık 500 metre ileride durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan tır sürücüsünün ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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