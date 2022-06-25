Manisa FK'da ilk etap bitti

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MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 16 Haziran'da Fikri Bayrıl Tesisleri'nde başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde ilk etap sona erdi. Siyah-beyazlı futbolcular, 2 günlük tatilen ardından 27 Haziran'da Afyonkarahisar'da toplanarak kampa girecek.

İkinci etap kampını 8 Temmuz'a kadar sürdürecek Manisa ekibi, üçüncü etap kampını ise 11-22 Temmuz tarihleri arasında yapıp ardından 25 Temmuz'da ligin ilk haftası hazırlıklarına evinde başlayacak. Manisa FK, geçen sezon kadrosunda yer alan Tabekou, Kouter ve Landre'yle yollarını ayırıp dış transferde Bursaspor'dan Burak Altıparmak'ı almıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-06-25 10:55:02



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