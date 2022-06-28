Yunusemre Belediyespor'un sultanları Marmaris kampında

Yunusemre Belediyespor minikküçük yaş grubu voleybolcuları, yeni sezona Marmaris'te hazırlanıyor.

26 Haziran'da kampa başlayan mavibeyazlılar, günde çift idman yaparken hem eğlenerek öğreniyor hem de bol bol güç depoluyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Voleybol Antrenörü Seda Çarıkçı, kampın çok faydalı geçtiğini söyledi. Çocukların moral, motivasyon ve kaynaşmalarını artırmak amacıyla kampı organize ettiklerini kaydeden Çarıkçı, "Kampımız iyi geçiyor. Günde çift idmanla çalışıyoruz, çeşitli aktivitelerle de keyifli anlar yaşıyoruz. Kampımızı 30 Haziran Perşembe günü tamamladıktan sonraki haftada ise yaz okullarımızın startını vereceğiz. Bizlere destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ile Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

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