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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

İHA

Manisa'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'da 4 gün önce jandarma tarafından DEAŞ üyesi olmak iddiası ile gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde 28 Haziran tarihinde gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.H. (20) isimli şüpheli sağlık kontrolünden sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli S.H. savcılıktan sonra Manisa Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğinin sorgu kararı ile tutuklanarak Çınarlıkuyu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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